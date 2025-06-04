Снимок удалось сделать благодаря телескопу, установленному на вулкане.

Солнечная поверхность впервые предстала перед учёными с такой степенью детализации, которая ранее считалась недостижимой. Снимки, сделанные крупнейшим в мире солнечным телескопом имени Дэниела К. Иноуэ на вершине вулкана Халеакала (Гавайи), зафиксировали магнитные структуры в пределах двадцати километров. Это в десятки раз меньше, чем наблюдаемые ранее формы.

Главное открытие – так называемые стриации, тонкие полосы света и тени, тянущиеся вдоль границ гранул. Эти ячейки являются результатом конвекции: горячая плазма поднимается из недр звезды и, достигнув фотосферы, остывает и опускается обратно. По краям гранул и возникают волнообразные магнитные завесы, влияющие на интенсивность света.

Как поясняет один из авторов работы, астрофизик Дэвид Куридзе, эти полосы – не просто визуальные эффекты. Они сигнализируют о тончайших флуктуациях в локальных магнитных полях, возникающих на поверхности звезды буквально каждую секунду. Телескоп оснащён прибором Visible Broadband Imager, работающим в спектре G-band, чувствительном к микроскопическим магнитным аномалиям.

Сравнение наблюдений с компьютерными моделями подтвердило высокую точность визуализации. Физика плазмы, ранее существовавшая только в виде теорий и расчётов, теперь получила прямые наблюдательные подтверждения. Более того, как отмечает исследователь Хан Уйтенбрук, сходные магнитные завесы обнаруживаются и в межзвёздной среде. Например, в молекулярных облаках, где формируются звёзды. Это намекает на универсальность магнитной самоорганизации в масштабах всей Вселенной.

Новые данные особенно актуальны на фоне усиления солнечной активности. Весной 2024 года планета столкнулась с сильнейшей магнитной бурей за два десятилетия. Она повлияла на спутниковые орбиты, работу энергосистем и навигационных каналов. Причина заключалась в выбросе корональной массы, мощность которого не удалось точно спрогнозировать.