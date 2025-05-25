Животные были слишком выгодной добычей.

Когда-то гигантские ленивцы, по массе сравнимые с азиатскими слонами, бродили от Канады до Патагонии. Они не лазали по деревьям, а выкапывали себе убежища в скалах и питались листвой, вытягивая кроны хватательными языками. На лапах у них были серповидные когти. Долгое время биологи не понимали, почему эти существа стали такими массивными. Новое исследование, опубликованное в Science, предлагает объяснение.

Современные ленивцы крошечные в сравнении со своими предками. Всего два вида, живут в тропических лесах. Но когда-то их род включал десятки форм, отличавшихся как образом жизни, так и размерами. Учёные из нескольких стран проанализировали более четырёхсот окаменелых скелетов и восстановили эволюционное дерево, охватывающее 35 миллионов лет. Массу тел вычисляли по пропорциям костей.

Самые древние были размером с собаку. В течение миллионов лет почти не менялись. Пока климат не вмешался. Шестнадцать миллионов лет назад наступило потепление, и животные стали мельчать: меньший размер позволял эффективнее охлаждаться. Позднее, когда началось похолодание, тенденция изменилась. Тела снова увеличивались, ареалы расширялись.

Масштаб давал преимущества. Крупному зверю легче сохранять тепло, тратить меньше влаги, проходить большие расстояния в поисках еды. И защищаться от хищников тоже проще.

Пик пришёлся на ледниковую эпоху. В этот период ленивцы достигли максимальных размеров. А потом исчезли. Останков, указывающих на резкое вымирание, немного. Но человек, появившийся в Америке около 20 тысяч лет назад, в списке подозреваемых стоит первым. Слишком уж выгодной добычей были эти великаны.

Сначала исчезли наземные формы. Древесные продержались дольше: кое-кто дожил до бронзового века. Их следы находят в Карибском регионе. Сейчас всё иначе. Остались только прячущиеся в листве тропиков маленькие и уязвимые существа.