Зато увеличится энергопотребление.

Инсайдер Kopite7kimi опубликовал новые детали по будущей RTX 5080 SUPER. На бумаге всё серьёзно: 24Gb GDDR7, графический процессор GB203 в полной конфигурации (ревизия 450), новая плата PG147-SKU35 и энергопотребление от 400W. По сути это расширенная версия RTX 5080 с тем же количеством CUDA-ядер (10752), но с поправками под энтузиастов и тех, кто работает с тяжёлыми текстурами в 4K.

Главное отличие в памяти. Объём увеличен на 50%: с 16 до 24Gb. Частота модулей также подросла с 30 до 32 Гбит/с. Общая пропускная способность составляет 1 ТБ/с. Это не рывок, но уже выход на символический рубеж. При этом шина осталась 256-битной.

Архитектура та же, но поменяли SKU и плату. Это может означать как разгон, так и иные ограничения, не видимые на уровне спецификаций. Увеличилось и энергопотребление: 400W+ вместо 360. Рост умеренный, но намекает на необходимость серьёзного охлаждения.

По предварительным данным, производительность увеличится не более чем на 5% в играх. Примерно столько же дала RTX 4080 SUPER по сравнению с обычной 4080. Что, впрочем, не делает апгрейд бессмысленным. В некоторых задачах (видеомонтаж, 3D, AI-обработка) именно объём памяти становится критическим параметром.