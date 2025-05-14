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Kachka
Ученые предположили исчезновение Вселенной гораздо раньше прежнего предполагаемого срока
Но до конца мира все еще далеко.

Примерно 13,8 миллиарда лет назад крошечная точка развернулась во всё, что мы теперь называем вселенной. С тех пор материя собирается, распадается, рождает звёзды, гасит их, а между тем продолжается экспансия. Однако и у этого процесса, как выясняется, есть финишная черта – и, возможно, она ближе, чем предполагали.

Команда из университета Радбуда (Нидерланды) – трое авторов: физик Фальке, квантовый теоретик Вондрак и математик ван Сёйлеком, пересчитали срок финального исчезновения вещества. Получилось около 10⁷⁸ лет. Безусловно, это много. Но это всё же несоизмеримо меньше прежних оценок, превышавших 10¹¹⁰⁰ лет. Разница не просто большая, она ставит под вопрос саму стабильность "дальнего будущего".

Учёные опираются на расширенную трактовку излучения Хокинга. Оно, согласно гипотезе, касается не только чёрных дыр, как считалось со времён 1970-х, но и других сверхплотных объектов. Нейтронные звёзды, по их расчётам, испаряются по тем же законам: медленно, но неотвратимо. В среднем, и те и другие исчезают за срок порядка 10⁶⁷ лет.

Что любопытно, чёрные дыры, несмотря на свою колоссальную массу и гравитацию, не уходят быстрее. Причина, как объясняют, кроется в их "глухости": у горизонта событий нет твёрдой поверхности, и часть энергии будто бы возвращается внутрь. Эдакий замкнутый термос, неспешно теряющий тепло.

Расчёты касаются не только гигантов. Даже неброские тела вроде Луны, при условии, что их поведение подчиняется тем же квантовым эффектам, в конечном счёте исчезают. У спутника Земли на это уйдёт около 10⁹⁰ лет.

Звучит абстрактно, почти философски. Но сами авторы настаивают, что это не пустое упражнение в арифметике бесконечности.

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#вселенная #планеты #звезды
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