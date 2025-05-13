Основная причина – внешняя политика Трампа.

Apple готовится скорректировать ценовую политику для следующего поколения iPhone, и повод, как всегда, выглядит нейтрально: "новые технологические решения". Но тональность публикации The Wall Street Journal и характер утечек говорят о другом. Между строк там сказано про тарифное давление, политические опасения, внутреннюю осторожность.

Формально компания говорит о редизайне, новых форм-факторах и функциональности. В частности, всплывало название "iPhone 17 Air" – намёк на нечто визуально более лёгкое, вероятно, с переработанным корпусом. Всё это действительно способно подтянуть цену. Вопрос только в том, насколько это объяснение исчерпывающее.

Если судить по конфиденциальной информации, которую приводит WSJ, Apple старается не озвучивать истинные источники давления. В частности, тарифы, введённые Соединёнными Штатами в отношении международных поставок. Любые ссылки на экономику торговых барьеров токсичны для имиджа. Особенно в год, когда технологические гиганты и Белый дом смотрят в разные стороны. Поэтому официально об этом ни слова.

Аналитики же не столь деликатны. Многие прямо говорят: речь идёт о компенсаторном механизме. Логистика дорожает, компоненты нестабильны по цене, таможенные пошлины усиливаются. Выход один – встроить всё это в финальную цену. Но сделать так, чтобы не выглядело как бегство от честного ценообразования. Отсюда и упор на "инновации".

Точных цифр пока нет. Примерные оценки: +$100 в США, около £100 в Великобритании и AU$150 в Австралии. На фоне базовой стоимости iPhone 16 (от $799 до $1199 за Pro Max) это далеко не катастрофа, но все же заметное повышение. Особенно в условиях, когда потребители уже на пределе терпимости к росту цен.