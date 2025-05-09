Такой случай далеко не единичный.

Сразу два инцидента с участием роботов китайской компании Unitree вновь вернули в повестку вопрос о том, насколько действительно безопасны гуманоидные машины, стремительно входящие в индустриальное и публичное пространство. Первый случай произошёл на производственном объекте, второй – на массовом мероприятии. Оба задокументированы, оба вызывают закономерные опасения.

Наиболее обсуждаемое видео – момент, когда робот, предположительно Unitree H1, резко теряет устойчивость, начинает хаотично размахивать руками и двигается в сторону людей. Видно, как рабочие в спешке отходят, и лишь физическое вмешательство позволяет остановить машину. Детали инцидента официально не раскрыты, но в неформальных обсуждениях упоминается возможный программный сбой. Сам производитель ситуацию не комментирует, что, учитывая репутационные риски, неудивительно.

Однако случай далеко не единичный. В феврале один из роботов Unitree во время концерта в Тяньцзине резко рванулся в сторону сцены, нарушив программу выступления. На кадрах видно, как охрана среагировала мгновенно, хотя в итоге обошлось без последствий. Но сама возможность подобного поведения подрывает уверенность в контролируемости этих систем, особенно в публичной среде.

На этом фоне выглядит несколько тревожно маркетинг новой модели, компактного G1, позиционируемого как бытовой помощник. Его цена составляет около $16 000, функционал включает распознавание речи, базовую манипуляцию с объектами и ориентацию в пространстве при помощи лидара. В рекламных роликах акцент делается на устойчивости, быстрой стабилизации и «человеческом» поведении. Но реальность, похоже, не столь безоблачна.

Недавно во время спортивной презентации G1 упал сразу после старта. Представители Unitree позже пояснили: запуск выполнялся вручную, без активации систем стабилизации. То ли торопились, то ли тестировали обходные сценарии.