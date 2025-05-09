Как и в прошлый раз, обошлось без жертв.

На фоне начавшегося второго срока Дональда Трампа и череды авиапроисшествий Пентагон получает ещё один удар по репутации. Во вторник ВМС США сообщили, что в Красном море потерян очередной F/A-18 Super Hornet – уже второй за неделю. Пилоты успели катапультироваться, обошлось без жертв. Но тревожит не столько сам инцидент, сколько его повторяемость.

Как передаёт CNN, истребитель заходил на посадку на USS Harry S. Truman, когда отказала система arrestment. Та самая, что должна ловить самолёты тросом. NBC News добавляет, что крюк не зацепился, машина проскочила полосу и ушла в море. Практически копия аварии, случившейся всего за несколько дней до этого, тоже с Super Hornet, тоже на Truman.

Совпадения сомнительные. Один авианосец, одна модель, одна неделя. В обоих случаях были проблемы с посадкой. Техническая халатность или сбой в цепочке решений, Пентагон пока хранит молчание. Но в экспертной среде нарастает ощущение, что контроль над летными операциями ослаб.

Каждый Super Hornet обходится в 67 миллионов долларов, и это без подвесов и систем вооружения. То есть только за эту неделю в море ушло, грубо говоря, 130 миллионов. Но дело даже не в деньгах. Потеря машин в боевой зоне, на фоне нестабильности в Красном море, выглядит как ослабление влияния США.

Напомним, что в декабре эсминец USS Gettysburg случайно сбил истребитель, взлетавший с Truman. Тогда погибших не было, но Washington Post писала о провалах в связи между кораблями и воздушной группировкой.