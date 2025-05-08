Настоящие глубины почти не исследуются.

По свежим данным из Science Advances, мы не знаем о глубинном морском дне практически ничего. Если говорить строго, то визуально обследовано лишь 0,001% от всей площади океанского ложа. По сути, территория с размером штата Род-Айленд. Это даже не одна Бельгия, а только её десятая часть.

Средняя глубина океана составляет около 3700 метров. На этой отметке всё меняется: давление, температура, доступность сигнала. Чтобы "увидеть" хоть что-то, нужны аппараты, которых катастрофически не хватает. По данным NOAA, почти треть дна уже картографирована, но сонаром, а не глазами.

Сьюзен Полтон из Ocean Discovery League, один из соавторов обзора, подчёркивает, что почти все миссии сосредоточены у побережий США, Японии, Новой Зеландии. В глубину идут редко. География наблюдений сильно искажена, а сами данные представляют собой скорее разрозненную информацию, чем единую систему. Пять стран, тысячи погружений – и почти всегда по краям материков.

Есть и другой крен, в сторону мелководья. Зоны глубже двух километров исследуются крайне редко, хотя именно они занимают почти 75% всей площади морского дна. Там хребты, плато, равнины, о которых мы почти ничего не знаем. Учёные признают, что слишком часто выбираются зрелищные ландшафты вроде каньонов, уступов, вулканических выступов и т. д., а не скучные, но потенциально важные зоны.

Неизвестно даже, сколько видов там обитают. Оценки колеблются от 700 тысяч до миллиона макроорганизмов. И примерно две трети ещё не описаны. Всё это лежит под километрами воды, вне поля зрения. Океан, по сути, остаётся огромной лабораторией без доступа и одновременно источником кислорода, участником климатических процессов, кандидатом на медицинские прорывы.