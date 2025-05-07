Новая игра выглядит существенно живее.

На фоне выхода второго трейлера Grand Theft Auto VI интерес к новой игре от Rockstar вновь оказался на пике. Почти сразу появился и сравнительный видеоролик от автора под ником GRIZZLY BEAR – в нём кадры из шестой части сопоставлены с фрагментами GTA V. Без слов, только визуальное сопоставление: персонажи, свет, текстуры, поведение объектов. Простой формат, но производит впечатление.

GTA VI ощутимо прибавила по всем направлениям. Модели детальнее, свет натуральнее, поверхность улиц совершенно другая, выглядит ощутимее. Анимации, особенно мимика и движения тел, выглядят не как доработка, а как переход на новую ступень. Rockstar, похоже, не просто подтянула графику, а целиком пересобрала визуальную систему.

С выходом трейлера заработал и сайт игры. Там базовые сведения: главные герои (Люсия и Джейсон), краткое описание обновлённого Вайс-Сити. Говорится, что районы города не будут однотипными. Каждый со своими акцентами (и визуально, и по взаимодействию с NPC). Есть и другие точки на карте, например архипелаг Леонида-Кис, порт Геллхорн, индустриальная зона Амброзия. Всё это расширяет игровой мир, делает его не просто большим, а более живым.

Сроки релиза изменились. Изначально говорили о 2025-м, но теперь указывается новая дата – 26 мая 2026 года.