Остальные характеристики в лучших традициях среднего уровня.

На фоне устойчивого роста ёмкости аккумуляторов в мобильных устройствах, компания Realme продемонстрировала концептуальный смартфон GT 10 000 мА·ч. Эта модель выделяется в первую очередь заявленной автономностью. По словам разработчиков, устройство оснащено батареей на 10 000 мА·ч. При этом толщина корпуса не превышает 8,5 мм, а масса ограничена 210 граммами. Достижение стало возможным благодаря применению кремний-углеродной технологии с плотностью 887 Вт·ч/л и анодом, содержащим 10% кремния.

Такой подход позволил добиться компромисса между энергоёмкостью и габаритами, не выходя за пределы, привычные для устройств среднего класса. Если модель дойдёт до рынка, речь может идти о полноценной многодневной автономности, критически важной для пользователей в регионах с нестабильным энергоснабжением. Однако статус прототипа пока не даёт оснований рассматривать устройство как коммерческий продукт.

В остальной части конфигурации GT 10,000 мА·ч выглядит сдержанно. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7300, ориентированного скорее на энергоэффективность, чем на производительность. Объёмы памяти не уточняются. Экран – 6,7-дюймовая OLED-панель с четырьмя скруглёнными краями. Сообщается, что инженеры были вынуждены переработать компоновку системной платы, чтобы разместить столь объёмную батарею без увеличения корпуса.

На текущем этапе Realme не раскрывает планов по серийному выпуску.