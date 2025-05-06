Время автономной работы iPhone 17 Air будет скромным, и пользователям придётся заряжать смартфон чаще

Apple готовит к релизу iPhone 17 Air – самую тонкую модель в истории линейки. Пресса ожидаемо взбудоражена. Макеты уже мелькают в социальных сетях, утечки синхронны, а техноблогеры предвкушают выход смартфона. Однако чем ближе осень, тем яснее становится, что компактность обошлась дорого, и не только самой Apple.

Ультратонкий корпус, почти вровень с разъёмом USB-C, это, конечно, красиво и впечатляюще с инженерной точки зрения, но внутри есть определенные компромиссы. Главный: аккумулятор. По данным The Information, автономность модели окажется ниже, чем у любого актуального iPhone. До конца дня без подзарядки смогут дотянуть лишь 60–70% пользователей. Это серьезно ниже привычной планки. В Apple на такие оценки, похоже, готовы, так как компания заранее работает над внешним аккумулятором, формально аксессуаром, но фактически – обязательным довеском к новому телефону.

Сценарий напоминает MagSafe Battery Pack для iPhone 12. Тогда его появление объяснялось возросшей нагрузкой от 5G.

Но и батареей дело не ограничилось. Камера в 17 Air будет только одна. Без ультраширика, без телевика. Также исчезли стереодинамики, вместо них моно. Новинка жертвует функциональностью ради форм-фактора. Стартовая цена смартфона составит около $900 без аксессуаров.