У пользователей останется только RTX 5080.

NVIDIA сворачивает поставки RTX 5090D в Китай. Как сообщается, не временно, а насовсем. Информацию подтвердили отраслевые источники: уже во втором квартале 2025 года модель будет исключена из оборота, а остатки постепенно исчезнут с рынка. Поставки прекращены, производственные заказы отменены, чип GB202 снят с экспортного маршрута.

RTX 5090D задумывалась как компромисс: ослабленная версия полноценной 5090, специально подрезанная под требования американского регулирования. Урезанная ИИ-логика, сниженная пропускная способность, снятые оптимизации. Всё ради того, чтобы вписаться в лимиты. Но и этого оказалось мало.

Новый запрет со стороны США касается всех GPU, где суммарная пропускная способность памяти и ввода-вывода превышает 1700 ГБ/с. RTX 5090D попадает под это значение и автоматически вылетает из игры. NVIDIA попыталась сыграть на грани, но рамки ужесточили ещё до старта продаж.

Партнёры в КНР получили уведомление, что отгрузки нужно остановить, а планы свернуть. Изначально это выглядело как временная пауза, но теперь ясно, что проект закрыт. Последние чипы уходят со складов, в производство больше не закладываются.

Китайские пользователи, по сути, теряют единственную альтернативу RTX 5090. Оригинальный флагман под санкциями давно. Теперь и его "адаптация" исчезнет с рынков. В распоряжении остаётся RTX 5080 – карта, которая ощутимо слабее по всем ключевым метрикам.