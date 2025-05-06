19 Air ожидается в конце 2026 года.

Apple собирается выпустить iPhone 19 Air с увеличенным дисплеем. Об этом рассказал Мин-Чи Куо, один из немногих инсайдеров, чьи прогнозы по цепочке поставок Apple сбываются почти дословно. Устройство ожидается во второй половине 2027 года и, судя по всему, речь идёт не о рядовом обновлении, а о начале крупной переориентации в линейке смартфонов.

По данным Куо, дисплей модели окажется больше, чем у iPhone 18 Air. Последняя, напомним, должна выйти годом раньше – в 2026-м. Конкретных цифр пока нет, но в отчётах фигурирует термин "18 Slim". Он, вероятно, отсылает к iPhone 17 Air, который Apple покажет уже в сентябре 2025 года как первый ультратонкий смартфон в истории бренда.

Ожидается, что у "семнадцатого" Air будет экран 6,6 дюйма. Это больше, чем у обычного iPhone 17, но не дотягивает до Pro Max. Тем самым Apple формирует промежуточный формат – не флагман, не база, а что-то вроде облегчённой Pro-версии в тонком корпусе. Вероятно, ставка делается на тех, кому не нужен максимум функций, но важны габариты и эргономика.

Увеличение размеров iPhone 19 Air, по мнению Куо, напрямую связано с нарастающим давлением со стороны китайских брендов. Он предполагает, что с 2026 года Apple может перейти к двойному обновлению линейки в год, чтобы сокращать промежуток между поколениями и быстрее реагировать на тренды.

Параллельно компания готовит запуск своего первого складного iPhone. Он ожидается к концу 2026 года, а вторая ревизия должна выйти в 2027-м одновременно с iPhone 19 Air. Также в том году, по инсайдам, состоится релиз юбилейной модели: полностью безрамочного смартфона, лишённого не только чёлки, но и любых движущихся элементов.