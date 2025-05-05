Они были доминирующим видом в регионе.

Много лет подряд палеонтологи натыкались на Карибах на странные зубы, острые и изогнутые. По всем канонам в этом регионе не должно было быть ничего подобного. Хищных сухопутных рептилий здесь попросту не предполагалось. Только птицы, змеи и немногочисленные травоядные.

Оказалось, они все-таки были. Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B, расставило точки. Найденные зубы и два позвонка принадлежат себецидам – крокодилоподобным хищникам с длинными ногами и вытянутым телом. Южноамериканская группа, как считалось. Но теперь её относят и к карибской. Причём с разницей во времени: на материке они исчезли три миллиона лет назад, а на островах жили ещё как минимум до пяти миллионов лет назад. Разрыв серьёзный.

Ключевая находка – Доминиканская Республика, 2023 год. Зубы и два позвонка в известняке. Именно этот материал позволил точно датировать останки. Возраст составил от 7 до 4,6 миллионов лет. Не архаика, но и не современные времена. Руководитель проекта Ласаро Виньола Лопес признался, что масштабы открытия ошеломили даже опытных палеонтологов.

Себецида представляет собой не просто древнего крокодила. Это хищник наземного типа. Походка у него была быстрая, морда вытянутая, а в длину он достигал до шести метров. Охотился исключительно на суше. Их расцвет пришёлся на эру после падения астероида.