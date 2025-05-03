Некоторые помещения потребляли больше энергии, чем вся страна.

В Аль-Вафре, южном районе Кувейта, на прошлой неделе прошла масштабная операция. Власти изучали дома с подозрительно большими счетами за электричество. По данным Reuters, уже через несколько дней энергопотребление в регионе обрушилось на 55%.

Страна с огромными запасами нефти внезапно оказалась перед угрозой блэкаутов. Местные чиновники, говорят о приближающемся крахе энергосистем из-за жары, старого сетевого оборудования и пика нагрузок. И причиной, по их версии, стал подпольный майнинг. Закон формально запрещает криптовалютную торговлю, но не сам майнинг. Хотя в Кувейте это условность, энергетика все же субсидируется, а тарифы минимальны.

Под раздачу попало около сотни жилых объектов. В некоторых энергопотребление превышало средний показатель по стране в двадцать раз. Министерство внутренних дел назвало такие схемы "угрозой национальной инфраструктуре" и пообещало продолжать зачистку.

Майнинг, как известно, действительно прожорлив. В 2022-м доля Кувейта в глобальном хешрейте составляла менее 0,5%. Но этого оказалось достаточно. "Даже минимальное участие в распределённой сети может расшатать энергобаланс небольшой страны", – объясняет Алекс де Фрис, аналитик Digiconomist.

Ответ на вопрос "почему именно Кувейт" весьма прост: электроэнергия почти бесплатна, её себестоимость занижена за счёт нефти. Это рай для любого, кто строит ферму. Но рай дал трещину, когда инфраструктура начала стареть.