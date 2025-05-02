Игра появится на консолях в мае 2026 года.

Компания Rockstar всё-таки передвинула дату выхода GTA VI. Теперь игра выйдет 26 мая 2026 года. Официальная информация появилась в социальных сетях компании и ожидаемо вызвала смешанную реакцию.

В коротком обращении разработчики поблагодарили игроков за терпение и пообещали, что игра "превзойдёт ожидания". Цитата звучит привычно, в духе предыдущих релизов студии, где сроки сдвигались, но финальный результат часто компенсировал все задержки.

Главный посыл: команде нужно больше времени, чтобы довести проект до нужного уровня. Это объяснение не новое, но ожидаемое, особенно с учётом амбиций, стоящих за GTA VI. Издание Take-Two отчитается перед инвесторами уже 15 мая и, по всей видимости, перенос был приурочен именно к этой дате, чтобы не стать сюрпризом для акционеров.

Вокруг сроков GTA VI уже давно кипят спекуляции. Последние месяцы слухи подогревались новостями о переносе Borderlands 4, но Gearbox отдельно подчеркнула: эти события не связаны. Так или иначе, 2025-й год теперь вне игры. А 2026-й, скорее всего, станет полем ожиданий и второй волны маркетинга.

На сегодня подтверждено только то, что релиз состоится на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. О версии для ПК – ни слова. Учитывая прошлые релизы студии, это молчание скорее правило, чем исключение.