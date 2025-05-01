Астрономы из Тайваня, Японии и Австралии сообщили о чём-то, что может оказаться тем самым объектом, который давно ищут, или вовсе чем-то другим, что просто попало под подозрение. Источник сигнала – не космический телескоп нового поколения, а архивные данные, собранные десятилетия назад. Это само по себе уже необычно.

Планету X или "девятую планету Солнечной системы", как её окрестили, пытаются найти с 2010-х годов. Аномалии в движении транснептуновых тел давали поводы: будто кто-то невидимый тянет их орбиты. Тогда, в 2016-м, Браун и Батыгин (оба из Caltech) выдвинули теорию, которая предполагала существование крупного тела весом в шесть земных масс, с вытянутой орбитой. Идея оказалась живучей. Но прямых свидетельств всё ещё не было.

Теперь подошли с другой стороны. Взяли инфракрасные снимки IRAS (1983) и AKARI (2006–2007). Сравнили, поправили шумы, вычли известные объекты. Остался один – тусклый, еле двигается, но на фоне звёзд всё же смещается. И по параметрам в целом сходится с тем, что ждут от "девятки".

Сам Браун, к слову, энтузиазма не выразил. Сказал, что работа аккуратная, но вероятность совпадения не посчитана. И что орбита у найденного объекта не вяжется с их моделью. Если это и правда небесное тело, то, скорее всего, что-то совсем другое.

Собственно, в этом пока и загвоздка. Два замера, разнесённые почти на четверть века, это слабый фундамент. Лёгкий шум в матрице или неполнота базы могли сыграть свою роль.