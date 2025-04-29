По прогнозам, это случится 10 мая

Есть вероятность, что уже в мае в атмосферу войдёт не совсем обычный объект. Им станет элемент советского зонда, который запускали ещё в 1972 году. Тогда проект назывался "Космос-482". Формально он был частью венерианской миссии, но из-за недостатка тяги аппарату тогда так и не удалось вырваться из околоземного пространства.

Речь идёт о капсуле массой около полутонны. По словам астронома-любителя Марко Лангбрука, шансы на её полное сгорание в атмосфере находятся под вопросом: аппарат изначально проектировался так, чтобы пройти ад венерианской атмосферы: давление, температура, перегрузки. В этом контексте прохождение земной атмосферы – не самая экстремальная задача.

Запуск состоялся 31 марта, стартовали с Байконура. Проблемы у миссии начались почти сразу: разгонный блок не сработал как надо, и зонд остался в гравитационной яме и распался на четыре крупных элемента. Два упали в Новой Зеландии через сутки, а два других (спускаемый модуль и один из разгонных блоков) остались на эллиптической орбите. Ещё семь лет назад озвучивались прогнозы о падении оставшихся блоков в промежутке 2022-2025 годов. И вот теперь, спустя пятьдесят с лишним лет, они, наконец, спускаются.