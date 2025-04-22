Режиссер кат-сцен нового "Ведьмака" рассказал о главной задаче сценаристов, связанной с Цири

CD Projekt RED стоит перед задачей, способной изменить восприятие всей серии "Ведьмак". Впервые за долгое время акцент смещается с Геральта – узнаваемого, отточенного бренда – на Цири, чьё присутствие до сих пор воспринималось как побочное, пусть и очень харизматичное.

О грядущей смене акцентов заявил режиссёр кат-сцен Дэвид Кордеро. По его словам, студия пытается не просто встроить Цири в нарратив, а сделать её ядром будущей игры. Опыт Phantom Liberty оказался полезным: тогда CDPR сформировала отдельную команду, следившую за лором и логикой повествования. Сейчас та же методология применяется к новому "Ведьмаку".

Геральт за долгое время стал фигурой знаковой. Он не просто герой, а медийный феномен. Цири же пока остаётся героиней второго плана, с ограниченной пользовательской памятью. Основная сложность заключается в трансформации восприятия героини. Игроки должны не просто принять её, а почувствовать ту же эмоциональную близость.

Кордеро подчёркивает, что упор сделан на геймплей. Именно взаимодействие с персонажем, а не сюжетные диалоги, станет инструментом убеждения. Это рискованный, но необходимый подход, если цель действительно состоит в перезапуске серии с новым лицом.

Есть и стратегический подтекст. Учитывая тот факт, что релиз ожидается не раньше 2027 года, CDPR очевидно стремится к следующему технологическому скачку. Cyberpunk 2077, несмотря на стартовые проблемы, доказал, что студия способна адаптироваться и извлекать уроки. Если работа над новой игрой строится с учётом этих выводов, то ставка на Цири может стать логичным развитием бренда.