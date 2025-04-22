Без помощи человека до финиша не добежал ни один робот.

Бег – это, пожалуй, одна из самых простых и природных форм человеческого движения. Для людей это давно стало чем-то обыденным и привычным, почти незаметным в повседневной жизни. Для машин, однако, бег – это настоящая проблема, особенно когда речь идёт о человекоподобных роботах, которые пытаются соревноваться с людьми. Китай стал первым, кто решился провести полумарафон с участием роботов-гуманоидов. Ожидания были высоки, но на деле всё оказалось не так впечатляюще, как предполагалось.

В гонке участвовали 21 робот и более 12 тысяч человек. Люди двигались по одной дорожке, а роботы бежали по другой. Всё начиналось как показательная демонстрация технологического прогресса, но уже вскоре стало ясно, что эти ожидания не оправдались. На старте один из роботов сразу же упал, а другой буквально лишился головы, едва успев начать забег.

Некоторые роботы едва преодолели несколько метров. К финишу добрались всего четыре робота. Самый быстрый из них, Tiangong Ultra, показал время в 2 часа 40 минут. Для сравнения, победитель среди людей пробежал полумарафон за 1 час и 2 минуты.

Конечно, у Tiangong Ultra тоже не обошлось без проблем. Он падал, ломался и пару раз нуждался в замене батарей. Но вот что любопытно: технический директор компании X-Humanoid, Тан Цзянь, всё равно остался довольным. Он назвал это "экстремальным тестом устойчивости" и заявил, что эксперимент доказал, что роботы могут работать без остановок, несмотря на все сбои.

Сам принцип работы робота был любопытен. Он двигался, подражая человеку-инструктору, который бежал впереди с датчиком на поясе. Оставшиеся роботы управлялись вручную через джойстики и, как ни странно, многие из них были привязаны к буксировочным тросам. Это выглядело как феерическое шоу неуклюжих машин, скомканных в попытке походить на человека.

Самый маленький робот с именем Little Giant едва преодолел 5 километров.

И хотя этот полумарафон стал забавным экспериментом, он также чётко показал, насколько далеки мы от создания реальных автономных мобильных роботов.