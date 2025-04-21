Ранее после отключения питания он падал и разбивался.

Миниатюрный робот, способный парить над цветами и участвовать в опылении, больше не выглядит как сцена из фантастики. В лаборатории микроробототехники Гарварда к этому подходят вполне серьёзно. RoboBee – крошечный летательный аппарат размером с насекомое, давно находится в фокусе исследований. Но до недавнего времени он не мог совершать безопасную посадку, что ограничивало его применение.

Теперь ситуация изменилась. Команда инженеров представила обновлённую версию с четырьмя удлинёнными посадочными ногами. Прототип вдохновлён морфологией комара-долгоножки – насекомого с вытянутыми конечностями. Идею почерпнули в музее сравнительной зоологии Гарварда: именно такие структуры оказались эффективными для мягкой и стабильной посадки.

Ранее RoboBee просто падал после отключения питания. По признанию аспиранта Кристиана Чана, в команде просто надеялись, что устройство не сломается. Теперь посадка происходит плавно, с контролируемым замедлением. Это исключает резкий удар о поверхность и защищает хрупкие пьезоактуаторы – своеобразные "мышцы" робота, чувствительные к механическим нагрузкам.

В перспективе такие образцы хотят использовать для мониторинга среды, инспекций в труднодоступных зонах, опыления и работы с живыми объектами.