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Kachka
Ученым впервые удалось снять на камеру гигантского кальмара
Его официально описали 100 лет назад.

До недавнего времени мы знали вид гигантского кальмара только по его по фрагментам: обрывам плоти в желудках кашалотов, щупальцам, выброшенным на берег. Столетие догадок, скользких классификаций. Ни одного живого кадра, только чернила и домыслы. И вот недавно он был снят первый раз, живым.

Это произошло 9 марта 2025 года, акватория Южных Сандвичевых островов. Аппарат SuBastian, управляемый с судна Falkor экспедиционной платформы института Шмидта фиксирует существо. На удивление небольшое: ювенильная стадия, около 30 сантиметров в длину. Глубина примерно 600 метров. Но масштабы тут не в сантиметрах. Человек впервые увидел живого Mesonychoteuthis hamiltoni в естественной среде.

До этого удавалось находить только трупы. Иногда сохранившиеся, чаще всего остатки живого существа. Всё, что известно о взрослых особях, построено на догадках. Например, масса под 500 килограммов, глаз с блюдце, клюв, сравнимый по силе с орлиным. Теперь появилась и съёмка. Свет пробивает толщу, и в кадре живой организм.

Экспедиция шла в рамках проекта Ocean Census. Условия почти случайные: регион малопосещаем, погодные окна узки. Но, возможно, что-то в экологии района изменилось. Или сезон сдвинул активность, или это просто совпадение. Тем более, что ровно сто лет назад, в 1925-м, вид впервые описали официально.

Почти параллельно произошла ещё одна фиксация. Заметили другой вид, Galiteuthis glacialis. Почти прозрачный, с характерной стойкой – щупальца вверх, как перья у птицы. Из-за этого его неформально прозвали "кальмар-какаду". Съёмка редчайшая, ведь этот вид избегает света и, тем более, камеры.

SuBastian уже не впервые работает с глубинными организмами. В 2020 году он снял спиралевидного молюска Spirula spirula, в 2024 он запечатлел Promachoteuthis. Но Mesonychoteuthis представляет собой особый случай. Вид, который десятилетиями считался почти мифическим. Опознать его помогли детали вроде крючьев на щупальцах.

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#океан #кальмар
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