Илон Маск обещает, что новая Tesla сможет сама доехать от завода до дома покупателя уже в этом году, благодаря автопилоту Full Self-Driving.

Акции Tesla пока сохраняют относительную устойчивость, несмотря на усиливающееся давление со стороны тарифной политики США. Это можно объяснить тем, что компания Илона Маска, пожалуй, одна из наименее уязвимых среди американских автопроизводителей в части внешнеторговых рисков. Но даже ей не удаётся пройти по краю без потерь. Как стало известно Reuters, Tesla отказалась от импорта ряда ключевых компонентов для моделей Cybercab и Semi из Китая. Причиной стали пошлины, поднявшиеся до рекордных значений.

Нынешний режим регулирования напоминает экономический заслон: ставка ввозного налога на китайские автомобили и комплектующие составляет 145%. Только узкий круг товаров вроде полупроводников или смартфонов подпадает под льготную ставку в 20%, условно прозванную "фентаниловой" (намёк на агрессивную дифференциацию пошлин). Все прочие под 25%.

Примечательно, что в окружении экс-президента Дональда Трампа обсуждают возможное частичное снятие барьеров, но направление выбрано иное: стимулировать уход производственных цепочек из Канады и Мексики, а не размывать жёсткость на китайском векторе. Для Tesla это значит одно – логистику надо перебирать с нуля.

По данным источников, компания уже отложила старт поставок по проекту Cybercab, также под удар попала и линейка тягачей Semi. Ожидалось, что первая сборка начнётся в октябре 2025-го, а к 2026 году запустится полноценное производство. Однако без китайских компонентов две критически важные площадки, техасская (где собирают Cybercab) и невадская (там развернута платформа для Semi), лишаются части инфраструктурной поддержки.

На этом фоне программная часть проекта живёт своей жизнью. Несмотря на аппаратные ограничения, Tesla не отказывается от планов выпустить полную версию автопилота Full Self-Driving уже в июне. Маск в интервью называет это технической неизбежностью. По его словам, автомобили смогут выезжать со сборочной линии и без участия водителя добираться до конечного адреса.

Маркетинг не отстаёт: в одном из последних выпусков подкаста Джо Рогана, где обсуждался автопилот Tesla, тот описал свои ощущения как "дикие" – мол, "машина выполняет манёвры с поворотниками лучше, чем половина водителей в Лос-Анджелесе".