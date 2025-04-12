Торговая война идет полным ходом.

Пекин снова увеличил пошлины на американские товары. На этот раз до 125%. Это случилось в пятницу, спустя всего несколько часов после того, как Трамп объявил 90-дневную приостановку глобальных тарифов. Правда, почти для всех стран, кроме Китая. Для Пекина, наоборот, тарифы только выросли.

По сведениям CNBC, это не первое обострение. Ещё в феврале США ввели 20% налог на китайский импорт. В сумме сегодня получается уже 145% – уровень, с которым трудно вспомнить прецеденты.

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В официальном комментарии Китайской тарифной комиссии звучит жёсткая риторика: действия США называют актом экономического принуждения, нарушающим международные нормы. Комментарий вышел через госСМИ, с заметным следом машинного перевода.

Одна из формулировок:

“При таких ставках нет оснований говорить о нормальной торговле. Если США продолжат давление, Китай просто перестанет реагировать”.

Ситуация напоминает затяжную игру в поддавки, в которой оба участника делают вид, что контролируют процесс. Торговля между США и КНР, по сути, теряет смысл: при таких наценках она либо встанет, либо будет вестись в обход. Потребитель, сталкиваясь с удвоенной ценой, скорее откажется от покупки вовсе.