Полноценное внимание ему уделили всего 3 года назад.

Объект GPM J1839-10 заметили в 2022 году. Сигналы, исходящие из созвездия Щита, сразу вызвали недоумение у ученых. Они были слишком медленными. Один импульс каждые 21 минуту – таких показателей не встречали ранее. Впрочем, и это оказалось не самым неожиданным.

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После анализа архивов выяснилось, что сигналы шли ещё с конца 80-х годов. То есть более тридцати лет источник передаёт радиоволны, и никто не обращал на него внимания. Такие случаи в астрономии крайне редки. Тем более если объект не просто стабилен, но и откровенно не вписывается в существующие теории.

Медленное вращение обычно означает то, что нейтронная звезда замолкает. Существует так называемая «линия смерти», после которой радиосигналы больше не вырабатываются. Однако здесь она почему-то не сработала. GPM J1839-10 продолжает излучать волны, словно этот барьер для него не существует.

Одно из предположений утверждает, что это магнитар, нейтронная звезда с невероятно сильным магнитным полем. В теории всё подходит, а вот на практике – нет. Известные магнитары вращаются быстрее, иногда значительно быстрее.

Вторая гипотеза предполагает, что источник может быть белым карликом. Причём не обычным, а с мощным магнитным полем. Но и в этом случае возникают проблемы. Такие объекты раньше не демонстрировали подобных радиопрофилей.

В любом случае, природа объекта остаётся неразгаданной. Его параметры выбиваются из известных моделей.