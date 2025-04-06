Когда-то Marvel уверенно диктовала правила в мире большого кино. Однако последние шесть лет пошатнули некогда непоколебимую франшизу. После финала Endgame студия столкнулась с размытием фокуса, переизбытком контента и отсутствием магистрального вектора развития. В этой ситуации Мстители: Судный день, премьера которого намечена на 1 мая 2026 года, выглядит не просто продолжением франшизы.

На фоне фрагментированных и зачастую противоречивых фаз 4 и 5, Marvel остро нуждается в проекте, способном объединить аудиторию и вернуть эмоциональный масштаб, сопоставимый с Войной бесконечности и Финалом. Мстители: Судный день должен стать именно таким проектом, кульминацией десятилетия и мостом к будущим амбициям студии.

По заявлению Marvel Studios, картина станет частью Фазы 6 и продолжит глобальную сюжетную арку мультивселенной, начатую в предыдущих фильмах. Впервые о дате релиза было объявлено в рамках San Diego Comic-Con 2024.

Пожалуй, главным информационным поводом стал не трейлер (которого, к слову, ждать раньше конца 2025 года вряд ли стоит), а состав актёров. Его огласили во время почти шестичасового стрима, транслировавшегося в марте 2025 года. Всего в фильме будет 27 персонажей, каждый из которых несёт на себе не только роль, но и символическую нагрузку для поклонников. Роберт Дауни-младший теперь в образе Доктора Дума.

Педро Паскаль и Ванесса Кирби – Рид Ричардс и Сью Шторм

Том Хиддлстон (Локи), Крис Хемсворт (Тор), Пол Радд (Человек-муравей)

реклама



Симу Лю, Летиша Райт, Винстон Дьюк – продолжение линии Ваканды

Патрик Стюарт и Иэн Маккеллен – возвращение профессора Икс и Магнито

Ченнинг Татум в образе Гамбита – камбэк, о котором долго ходили слухи

Эта эклектичная смесь новых лиц, звёзд предыдущих фаз и неожиданного ребута иконических ролей говорит о том, что студия делает ставку на эффект ансамбля и ностальгию.