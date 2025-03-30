Теперь можно подтвердить, что материя действительно преломляет пространство.

Снимок кривизны пространства, который мог бы вызвать у Эйнштейна лёгкую усмешку, был недавно запечатлен телескопом. Век назад ученый только предполагал такое, а теперь вот оно – яркое, детализированное доказательство его теории. Телескоп Джеймса Уэбба запечатлел "Эйнштейново кольцо", которым называют гравитационную линзу, которая показывает, как пространство действительно гнётся под весом материи.

На первый взгляд кажется, что это просто красивый узор из света. Но если вдуматься, это настоящий космический парадокс. Свет, который должен был двигаться по прямой, вдруг оказался закрученным в кольцо. Причина проста: между наблюдателем (то есть нами) и источником света находится массивная галактика, и её гравитация заставляет лучи огибать препятствие.

Это явление называют гравитационным линзированием. И оно не просто даёт эффектные снимки, оно позволяет учёным заглядывать туда, куда без этого эффекта мы бы не достали. Фактически, природа сама создала телескоп, преломляя свет так, что он доходит до нас даже от самых далёких объектов.

Когда Эйнштейн впервые предсказал это явление, оно казалось ему чисто теоретическим. И хотя эффект гравитационного линзирования позже подтвердили наблюдения, увидеть его в таком масштабе было невозможно.