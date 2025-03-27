Apple снова делает ставку на мобильную видеосъёмку, и, похоже, грядущий iPhone 17 Pro получит важное обновление – поддержку записи в 8K.

Apple снова делает ставку на мобильную видеосъёмку, и, похоже, грядущий iPhone 17 Pro получит важное обновление – поддержку записи в 8K. Это серьёзный шаг вперёд по сравнению с нынешними 4K, но насколько он действительно оправдан, покажут первые обзоры смартфона в сентябре.

По данным инсайдера Fixed Focus Digital, Apple тестировала 8K-видео ещё на iPhone 16 Pro, но в итоге от него отказалась. Причина, вероятно, кроется в аппаратных ограничениях. Для записи 8K требуется минимум 33 мегапикселя, а в прошлом поколении лишь основная и ультраширокая камеры получили 48-мегапиксельные сенсоры. Телефото-камера с её 12 Мп явно не вписывалась в уравнение.

В iPhone 17 Pro ситуация может измениться. Ходят слухи, что Apple наконец-то обновит телефото-объектив до 48 мегапикселей. Если это правда, технических препятствий для 8K-видеосъёмки больше нет.

С технической точки зрения, поддержка 8K – логичное развитие мобильных камер. Однако даже среди профессионалов 8K остаётся нишевым решением. Файлы огромные, разница в деталях заметна только на больших экранах, а преимущества в постобработке актуальны лишь для узкого круга создателей контента.

С другой стороны, Apple редко внедряет новые технологии без весомых причин. Компания может предложить не просто сырую 8K-съемку, а нечто доработанное: с продвинутым сжатием, стабилизацией и улучшенной цветопередачей. Именно такие решения позволяют iPhone оставаться эталоном мобильного видео, несмотря на то, что конкуренты вроде Samsung Galaxy S25 Ultra давно освоили 8K.