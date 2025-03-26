На это указывает финансовый отчет разработчиков.

Когда CD Projekt RED представила The Witcher IV на The Game Awards 2024, фанаты затаили дыхание. Казалось, что игра уже на горизонте. Однако недавний финансовый отчёт студии расставил всё по своим местам: релиз не стоит ждать раньше 2027 года.

На встрече с инвесторами разработчики заявили, что The Witcher IV не выйдет в рамках первой цели программы мотивации, рассчитанной до 31 декабря 2026 года. Это косвенно подтверждает, что работа над проектом ещё далека от завершения.

Если взять во внимание сроки разработки игр от CD Projekt RED, подобный прогноз выглядит реалистичным. Даже после ошеломительного успеха The Witcher 3 студия потратила более пяти лет на создание Cyberpunk 2077, и лишь с выходом обновления Phantom Liberty проект достиг того состояния, которого от него ожидали. Очевидно, что с The Witcher IV в CDPR хотят избежать повторения прошлых ошибок и не торопятся с выпуском.

После анонса The Witcher IV CD Projekt RED раскрыла несколько ключевых деталей. Как и предполагалось, главным героем новой саги станет Цири. Голос ей подарит актриса Ciara Berkeley, заменившая Jo Wyatt. Этот выбор даёт разработчикам больше свободы в повествовании: в отличие от опытного Геральта, Цири только начинает свой путь ведьмака, а значит, игроки получат больше возможностей влиять на её судьбу.

Среди других подтверждённых особенностей: