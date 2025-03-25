И отправила каналу первый страйк.

Проблема авторских прав в игровой индустрии вновь вышла на первый план. Модер Dark Space, создавший спекулятивную версию карты Grand Theft Auto 6 для GTA 5, удалил ссылки на мод после получения претензии от Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar Games. Его проект основывался на деталях из официального трейлера и утечек, пытаясь воссоздать грядущую реинкарнацию игрового Майами, но, как оказалось, энтузиазм фанатов не всегда по душе правообладателям.

Видеоролик с демонстрацией мода, озаглавленный "Я наконец-то сделал играбельную карту GTA 6 в FiveM и одиночном режиме", пользовался популярностью среди игроков, жаждущих новостей о новой части франшизы. Однако спустя несколько месяцев Take-Two направила официальный запрос на удаление контента, вынудив Dark Space не только удалить видео, но и убрать ссылки на сам мод. Ютубер объяснил, что не хочет рисковать каналом и надеется избежать дальнейшего обострения конфликта.

Разумеется, история не могла закончиться просто так. Dark Space записал новое видео, где поделился своими догадками о причинах блокировки.

"Я предполагаю, что карта оказалась слишком точной. Они, видимо, считают, что её наличие может испортить сюрприз и новизну GTA 6, когда она выйдет".

Он также предположил, что Take-Two рассматривает ситуацию с позиции бизнеса: если игроки уже ознакомятся с картой заранее, это якобы может сказаться на продажах.

"Но в реальности мой мод не вредит продажам. Он лишь подогревает интерес и даёт фанатам что-то, во что можно поиграть в ожидании нового трейлера".

Это далеко не первый случай, когда Take-Two выступает против фанатского контента. Компания не раз преследовала создателей модов, даже в тех случаях, когда их работа улучшала техническое состояние игр. Вспомним печально известный релиз Grand Theft Auto: The Trilogy на ПК. Тогда фанаты фактически спасли игру от технического провала. Однако вместо благодарности Take-Two предпочла бороться с независимыми разработчиками.