Как в тестах растеризации, так и с трассировкой лучей.

Флагманский GPU NVIDIA для профессионального сегмента RTX PRO 6000 Blackwell уже официально представлен, и на бумаге характеристики значительно превосходят возможности GeForce RTX 5090. Обе модели базируются на одной архитектуре и даже используют тот же GPU GB202, но в плане вычислительных мощностей и объёма памяти новый флагман выглядит куда внушительнее.

RTX PRO 6000 располагает 24 064 ядрами в 188 SM-блоках – это на 10,5% больше, чем у RTX 5090, где задействованы 21 760 ядер и 170 SM. Полноценный кристалл GB202 предлагает 192 SM, так что перед нами не максимальная конфигурация, но всё же самая мощная версия GPU, доступная на потребительском рынке. Кроме того, новинка полностью использует 600W лимит мощности, доступный через разъём 12V-2x6, что на 25W выше, чем у RTX 5090. В результате RTX PRO 6000 демонстрирует серьёзный прирост производительности:

4000 ИИ TOPS – на 19% больше, чем у RTX 5090

125 TFLOPs FP32 – на 19% выше, чем у RTX 5090

380 TFLOPs RT – на 19% больше, чем у RTX 5090

Отдельное преимущество заключается в увеличенном объёме видеопамяти. RTX PRO 6000 оснащена 96Gb GDDR7, что в три раза больше, чем у RTX 5090 (32Gb). При этом используется та же 512-битная шина и скорость 28 Гбит/с, что обеспечивает суммарную пропускную способность 1792 ГБ/с. Конструкция видеокарты соответствует привычному формату: двухслотовый дизайн с двойной системой охлаждения.