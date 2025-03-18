Все они смогли приспособиться к аномальным условиям жизни.

Хадальной зоной называют самые глубокие участки Мирового океана, расположенные на глубине от 6 000 до 11 000 метров. Её название происходит от имени Аида, греческого бога подземного мира, и вполне оправданно – эти тёмные, экстремальные регионы остаются одними из наименее изученных на Земле. Однако недавно проведённое исследование позволило пролить свет на жизнь в условиях гигантского давления, холода и полной темноты.

Для изучения хадальной зоны китайские учёные использовали глубоководный аппарат Fendouzhe, способный погружаться на рекордные глубины. В ходе экспедиции были собраны сотни биологических образцов в Марианской впадине, Япском жёлобе и Филиппинском бассейне. Результаты оказались поразительными: из 7564 обнаруженных видов микроорганизмов 89,4% ранее были неизвестны науке.

Статья с этими результатами была опубликована 6 марта в научном журнале Cell. Исследователи отмечают, что разнообразие и сложность микробной жизни на таких глубинах оказались выше ожиданий.

Жизнь в хадальной зоне сталкивается с рядом серьёзных вызовов:

Огромное давление около 1100 атмосфер, что эквивалентно весу 1 100 тонн на квадратный метр

Температуры от 1 до 2°C, близкие к замерзанию

Практически полное отсутствие солнечного света

Минимальный уровень питательных веществ

Тем не менее, собранные образцы показали, что глубоководные микроорганизмы адаптировались к таким условиям, используя уникальные биохимические механизмы. Их генетический код свидетельствует о широком спектре стратегий выживания, многие из которых ранее не были изучены.