Ряд предположений наводит на мысль, что Rockstar просто тестирует новый движок на пятой части, прежде чем развернуть его в полной мере.

Кажется, Rockstar всерьёз использует Grand Theft Auto V в качестве тестовой площадки для технологий следующего поколения. В обновлённой Enhanced Edition, которая недавно вышла на PC, появилось глобальное освещение с трассировкой лучей (RTGI) – и по качеству оно явно выбивается из стандартного набора улучшений, которыми обычно снабжают ремастеры.

Разработчики не ограничились полумерами: в отличие от Dying Light 2, где RTGI применяется только к солнечному свету, или The Witcher 3, где система работает через пробные зоны и иногда даёт сбои, в GTA V освещение просчитывается для каждого пикселя. Это позволяет добиться куда более реалистичной передачи света. Например, теперь лучи корректно отражаются даже от небольших источников.

Но самое интересное здесь даже не это. Если внимательно присмотреться к трейлеру Grand Theft Auto VI, можно заметить, что аналогичная технология там уже используется. Более того, в ролике есть дополнительные эффекты, связанные с самосветящимися материалами. Всё это наводит на мысль, что Rockstar просто тестирует новый движок на пятой части, прежде чем развернуть его в полной мере.

Если эти догадки верны, то производительность игры на консолях может оказаться интересным вопросом. В Digital Foundry отмечают, что RTGI хоть и имеет хорошую оптимизацию, но создаёт ощутимую нагрузку на процессор. Ryzen 5 3600 (его характеристики примерно соответствуют чипам в PS5 и Xbox Series X) не может удерживать стабильные 60 FPS при 1440p даже с DLSS. Стоит отметить, что трейлер GTA VI демонстрировался в 30 FPS.