Кроме того, она подходит для использования в суровых погодных условиях.

Компания Nokia представила инновационную камеру 5G 360 Camera с поддержкой панорамной съемки в 8K, а также собственное программное обеспечение Real-time eXtended Reality Multimedia (RXRM), которое завоевало три престижные награды iF Design.

Модель, названная "первой в мире" 8K-камерой с 5G и 360-градусным обзором, объединяет высокое разрешение, минимальные задержки при передаче видеопотока и пространственный звук OZO 3D Audio.

Одним из ключевых преимуществ новинки является ее устойчивость к суровым внешним факторам. Вариант Extreme Temperature обладает степенью защиты IP67, что делает устройство водонепроницаемым и надежным для использования в критически важных промышленных задачах.

Ключевую роль в возможностях камеры играет программное обеспечение RXRM. Оно обеспечивает удаленный мониторинг, инспекцию и контроль оборудования в реальном времени, позволяя интегрировать панорамное видео и объемный звук OZO в системы искусственного интеллекта. Благодаря API пользователи могут применять камеру в аналитических задачах, дополненной реальности и различных отраслях промышленности.

Стоит подчеркнуть, что 5G 360 Camera от Nokia выходит далеко за рамки привычных решений для бизнеса. Устройство способно транслировать ультравысокое разрешение 8K (7680х4320) с минимальной задержкой, сочетая это с пространственным звуком. Благодаря поддержке 5G, Wi-Fi и Ethernet камера предлагает уникальные возможности как для промышленности, так и для профессионального медиаконтента.