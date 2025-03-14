Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
NVIDIA 18 марта выпустит бесплатную Half-Life 2 RTX Demo с DLSS 4 и улучшенной графикой
Версия будет включать примерно 2 часа прохождения.

В рамках новостей с GDC 2025 компания NVIDIA объявила, что 18 марта выйдет бесплатная демоверсия Half-Life 2 RTX. Игроки смогут пройти около двух часов геймплея с полностью трассированной графикой, переработанными текстурами, улучшенными эффектами частиц и обновленной анимацией в уровнях Ravenholm и Nova Prospekt.

Параллельно с этим NVIDIA официально выпускает RTX Remix – инструмент для ремастеринга классических игр, который выходит из стадии открытого бета-тестирования спустя год после дебюта. Теперь платформа поддерживает DLSS 4 Multi Frame Generation, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin и RTX Volumetrics: все эти технологии интегрированы и в демоверсию Half-Life 2 RTX. NVIDIA заявляет, что в Portal RTX частота кадров увеличилась в 2,4 раза по сравнению с ранней версией RTX Remix (тогда поддерживался только DLSS 3.5). Этот рост обеспечен новыми алгоритмами генерации кадров и улучшенным кэшированием освещения, а также оптимизацией движка и системы стриминга текстур.

Важное нововведение – функция Character Replacement. Теперь пользователи RTX Remix смогут легко заменять устаревшие модели персонажей. Достаточно отредактировать модель в Blender, после чего встроенный инструмент автоматически перенесет скелет анимации в RTX Remix, обеспечивая корректное воспроизведение анимаций.

Согласно NVIDIA, технология поддерживает 150 игр, включая Left 4 Dead 2 и модификацию Painkiller Remixed. Кроме того, сообщество, насчитывающее более 30 тысяч модеров, активно работает над 350 проектами.

#nvidia #игры #half-life 2 #dlss 4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для симулятора жизни inZOI потребуется мощный игровой ПК — игра появится в раннем доступе 28 марта
11
Сайт торговой сети «Магнит» не выдержал наплыва игроков Genshin Impact
2
Гибридные Voyah Free Sport Edition и Dream, собранные в России, получили своё мобильное приложение
+
The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Unreal Engine 5.5 выпущена в виде играбельной демоверсии
+
Ещё одна партия GeForce RTX 5090 приехала в РФ – флагман NVIDIA оказался дешевле GeForce RTX 4090
5
Астрономы нашли объект в Млечном Пути, посылающий на Землю радиосигналы с частотой 125.5 минуты
+
Сообщается о новом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT подверглась резкой критике на Userbenchmark
20
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
2
Новый китайский внедорожник TIGGO 9 признан одним из самых безопасных на рынке России
+
Смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 2 могут отказаться от SIM-слотов ради более тонкого дизайна
5
В сеть просачивается всё больше видео и изображений с закрытого тестирования Battlefield 6
+
Игровая производительность AMD Ryzen 9950X3D и 9800X3D в Windows 10 оказалась выше, чем в Windows 11
5
В Китае разработали новый магнитоплазменный космический двигатель
2
Baseus представила новейший Power Bank с встроенным кабелем и поддержкой быстрой зарядки
+
Для максимальных настроек inZOI потребуются Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080
2
Новый смартфон OnePlus получит флагманский чипсет Dimensity 9400+ и 6.83-дюймовый экран
+
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
57
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
+
Apple M3 Ultra на 30% быстрее Ryzen 9 9950X и Intel Core Ultra 9 285K в тесте Cinebench 2024
4

Популярные статьи

Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
43
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
47
Подводим итоги сделки за $75 млрд - Xbox больше года владеет Activision Blizzard
3
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
69
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
14
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
26
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
33
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
13
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
3
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
2

Сейчас обсуждают

Spank Me
00:34
У меня как раз он и 4090, так что проходим )))
Для максимальных настроек inZOI потребуются Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080
aleximus777
00:29
Если б это стоило безумных усилий - я бы понял. А так, это нечто вроде чистки зубов - простое следование нехитрому, но крайне полезному правилу. Вряд ли одновременно сгорит и гараж, и квартира. Да те ...
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
4pokalin
00:24
Так гитлер с бандерой это же национальные герои украины, всё делают по их заветам.
Министр обороны Франции не верит, что Россия планирует нападение на НАТО
Геннадий Кузнецов
00:23
Прям как Гитлер завещал.
Министр обороны Франции не верит, что Россия планирует нападение на НАТО
aleximus777
00:17
Вот именно. Все альбомы моих предков давно оцифрованы и лежат у всей моей семьи в каждом телефоне, телевизоре планшете и т п. А потом люди удивляются, что у них фото котлет - а у меня фотка 1920 года ...
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
4pokalin
00:12
Зачистить фашистов, попутно забрав обратно свои земли. Не волнуйтесь каклы, ваши три области никому не нужны, будете жить на них и поколениями долги отдавать.
Министр обороны Франции не верит, что Россия планирует нападение на НАТО
Bamboliny
00:03
Точно юмор, позабавили! За кулер устанавливать плату Socket 7 в AT системник :) Так, для справки, компов на Socket A у меня дома вообще никогда не было. Снимать настольную лампу, которая прикручивала...
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
Mike3000
00:02
Сделайте электрическую буханку: eBuhanka
«Алмаз-Антей» заморозил проект полностью электрической «Нивы»
lewile
00:00
Так Вы вначале утверждаете что вашим архивным дискам от 25 лет, а потом в качестве пруфа вываливаете скрин от нового usb диска утверждая что ему 9 лет.... Тут речь не о возрасте, а о том что кто-то пр...
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
Александр Мухин
23:59
Если бы не Трамп, операция «Труба» бы полностью провалилась. Их бы там перемочили всех в этой трубе по наводке США, кротов в армии РФ хватает.
Минобороны сообщило об освобождении города Суджа в Курской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем