Версия будет включать примерно 2 часа прохождения.

В рамках новостей с GDC 2025 компания NVIDIA объявила, что 18 марта выйдет бесплатная демоверсия Half-Life 2 RTX. Игроки смогут пройти около двух часов геймплея с полностью трассированной графикой, переработанными текстурами, улучшенными эффектами частиц и обновленной анимацией в уровнях Ravenholm и Nova Prospekt.

Параллельно с этим NVIDIA официально выпускает RTX Remix – инструмент для ремастеринга классических игр, который выходит из стадии открытого бета-тестирования спустя год после дебюта. Теперь платформа поддерживает DLSS 4 Multi Frame Generation, RTX Neural Radiance Cache, RTX Skin и RTX Volumetrics: все эти технологии интегрированы и в демоверсию Half-Life 2 RTX. NVIDIA заявляет, что в Portal RTX частота кадров увеличилась в 2,4 раза по сравнению с ранней версией RTX Remix (тогда поддерживался только DLSS 3.5). Этот рост обеспечен новыми алгоритмами генерации кадров и улучшенным кэшированием освещения, а также оптимизацией движка и системы стриминга текстур.

Важное нововведение – функция Character Replacement. Теперь пользователи RTX Remix смогут легко заменять устаревшие модели персонажей. Достаточно отредактировать модель в Blender, после чего встроенный инструмент автоматически перенесет скелет анимации в RTX Remix, обеспечивая корректное воспроизведение анимаций.

Согласно NVIDIA, технология поддерживает 150 игр, включая Left 4 Dead 2 и модификацию Painkiller Remixed. Кроме того, сообщество, насчитывающее более 30 тысяч модеров, активно работает над 350 проектами.