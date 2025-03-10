Даже у Grand Theft Auto III – Definitive Edition 66% положительных оценок.

Обновлённая версия Grand Theft Auto V Enhanced, вышедшая 4 марта в Steam, за несколько дней после релиза достигла крайне нежелательного рубежа. Несмотря на улучшенные загрузки, обновлённую графику и бесплатное обновление для владельцев оригинальной версии, её рейтинг оказался рекордно низким для серии.

На 10 марта лишь 53% отзывов о GTA V Enhanced в Steam были положительными, что делает её худшей частью Grand Theft Auto по пользовательским оценкам – даже ниже Grand Theft Auto III – Definitive Edition, у которой 66% положительных отзывов.

Основная претензия игроков состоит в невозможности переноса персонажей между версиями GTA V. Один из отзывов звучал так: "Я не могу перенести ни один из своих двух аккаунтов… Я точно не собираюсь начинать заново только ради минимально улучшенной графики". Другие пользователи критикуют Rockstar за агрессивное продвижение внутриигровых микротранзакций и за то, что Enhanced-версия не была выпущена как бесплатное обновление.

Часто упоминается версия, что проблема с "миграцией" связана с блокировкой аккаунтов, использовавших моды, но пока это не подтверждено. Помимо этого, многие считают апгрейд слишком незначительным.