Основная аудитория – крупные компании.

OpenAI, похоже, готовится к масштабному пересмотру ценовой политики, рассматривая возможность взимания до $20 000 в месяц за специализированных ИИ-агентов. Этот шаг вписывается в общую стратегию компании по созданию ряда решений, заточенных под конкретные задачи.

Среди разрабатываемых агентов особое место занимает инструмент, ориентированный на высокооплачиваемых специалистов. Его подписка, по слухам, обойдётся в $2 000 ежемесячно. Для разработчиков программного обеспечения предусмотрен ещё более высокий ценник – $10 000. А максимальная планка, установленная для продукта, способного помогать в исследованиях на уровне PhD, достигает внушительных $20 000 в месяц.

Какие именно функции получат эти продукты, пока не раскрывается. Однако OpenAI обосновывает высокую стоимость потенциальной экономической выгодой, которую агенты принесут клиентам. Очевидно, что основная целевая аудитория данных продуктов это крупные компании и исследовательские институты, а не частные пользователи. Кроме того, столь высокая цена, вероятно, призвана компенсировать колоссальные инвестиции, вложенные в разработку технологий.

Когда именно состоится запуск этих решений, остаётся неясным, но интерес со стороны инвесторов уже проявился. Согласно информации издания The Information, SoftBank, один из ключевых партнёров OpenAI, намерен вложить $3 млрд в развитие продуктов в текущем финансовом году.

Ранее уже появлялись слухи о подобных изменениях в модели монетизации. Так, ещё в сентябре прошлого года источники сообщали о возможном введении подписки стоимостью $2 000 за доступ к передовым ИИ-моделям.

Подобная ценовая стратегия логично вытекает из амбициозного курса OpenAI на создание узкоспециализированных решений.