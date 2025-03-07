Майкл Пактер, управляющий директор Wedbush Securities по инвестиционным исследованиям выдвинул такую гипотезу.

Аналитики игровой индустрии вновь пророчат Grand Theft Auto VI ценник в $100 за стандартное издание. Если этот прогноз оправдается, это не только сделает одну из самых ожидаемых игр десятилетия недоступной для многих, но и задаст тревожный прецедент: остальные издатели могут последовать примеру Take-Two и поднять ценовую планку выше нынешних $70 за крупнобюджетные релизы.

На этот раз гипотезу о трехзначном ценнике выдвинул Майкл Пактер, управляющий директор Wedbush Securities по инвестиционным исследованиям. В аналитической записке он выразил уверенность, что Take-Two постарается оправдать повышение цены, предлагая игрокам значительный бонус в виде внутриигровой валюты для GTA Online.

Пактер провел параллели с Activision, которая перед запуском новых частей Call of Duty использовала Warzone и Mobile в качестве маркетингового инструмента. Результатом стала 40%-я прибавка к продажам ежегодных релизов серии. По его мнению, аналогичная интеграция GTA VI с онлайновым режимом способна сделать цену в $100 "обоснованной".

Однако перспектива такого ценника вряд ли воодушевит игроков. Многие поклонники GTA V никогда не интересовались её многопользовательским режимом, и нет оснований полагать, что GTA VI изменит их мнение. Гораздо логичнее выглядел бы вариант, при котором Take-Two предложила бы стандартное издание за $70 и расширенное за $100, включающее бонусы для GTA Online.

Стоит напомнить, что новая планка в $70 была установлена ещё в 2020 году с выходом NBA 2K21, окончательно похоронив эру стандартных $60, державшихся с эпохи Xbox 360 и PlayStation 3.