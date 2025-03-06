ПО разработал Политехнический университет Милана.

В конце прошлого месяца на космодроме имени Кеннеди произошло достижение, побившее прошлый рекорд по скоростной езде. Беспилотный Maserati MC20 Coupe установил новый рекорд скорости среди самоуправляемых автомобилей. Суперкар удалось разогнать до 197,7 миль в час (318,2 км/ч), превзойдя предыдущую отметку в 192,8 миль в час.

Испытания организовала команда Indy Autonomous Challenge (IAC) совместно с Политехническим университетом Милана – крупнейшим научно-техническим вузом Италии. Заезды проходили на 2,8-мильной (4,5 км) взлётно-посадочной полосе Space Florida LLF, известной тем, что здесь некогда приземлялись шаттлы NASA.

Maserati MC20 сам по себе представляет эталон инженерного совершенства, и его выбор для тестов был неслучаен. Купе стоимостью от $239 000 оснащено среднерасположенным 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом, получившим имя Nettuno. Агрегат выдаёт 621 л.с. и 730 Н·м крутящего момента, передавая мощность на заднюю ось через восьмиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Именно такая архитектура позволила автомобилю выйти на запредельные для беспилотников скорости.

Ключевую роль в достижении рекорда сыграло программное обеспечение, разработанное командой PoliMOVE-MSU при Политехническом университете Милана.

Однако значимость эксперимента выходит далеко за рамки спортивных рекордов. По словам генерального директора IAC Пола Митчелла, тестирование систем ИИ в экстремальных условиях позволяет выявлять их слабые места и совершенствовать алгоритмы управления. В конечном итоге подобные исследования помогут сделать автономные автомобили на дорогах общего пользования безопаснее.