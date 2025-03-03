Обновленной версии хватит и 92Gb.

Спустя 12 лет после релиза последней номерной части студия Rockstar, наконец, готовится к выходу GTA 6. Но прежде чем это случится, разработчики Grand Theft Auto 5 решили провести "разминку" и выпустить на ПК обновлённую версию GTA 5, которая раньше была эксклюзивом для консолей нового поколения. Долгожданный апдейт появится в Steam уже во вторник, 4 марта.

Это обновление, остававшееся консольным эксклюзивом в течение последних трёх лет, добавляет в игру внушительный список графических и технических улучшений. Среди них – трассировка лучей, поддержка DirectStorage, DLSS 3, а также FSR1 и FSR3. Кроме того, разработчики внесли ряд мелких изменений в геймплей и общее визуальное восприятие игры.

Интересный момент заключается в том, что обновлённая версия весит меньше оригинала. Если верить данным в Steam, GTA 5 Legacy требует 114Gb свободного места, тогда как Enhanced хватает всего 92Gb – экономия 22Gb.

Перенос данных из GTA Online будет доступен только после официального выхода обновления.