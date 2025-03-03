Посадка модуля запланирована на 6 марта.

Когда-то название Nokia было синонимом мобильных технологий, но с изменением рыночных реалий и потребительских предпочтений финская компания отошла от производства смартфонов. Тем не менее, она по-прежнему остается ключевым игроком в сфере глобальной связи, специализируясь на телекоммуникационной инфраструктуре и сетевых технологиях. Теперь Nokia делает принципиально новый шаг – разворачивает первую в истории сеть 4G на Луне. Этот проект закладывает основу для будущих миссий и обеспечит возможность оперативной связи в условиях внеземной среды.

Размещение 4G-сети на Луне – не просто технологическая демонстрация. Оно открывает перспективы для будущих миссий, обеспечивая надежную передачу данных и прокладывая путь к межпланетным коммуникациям. Запуск аппарата Athena, несущего лунную сеть Nokia, состоялся 26 февраля 2025 года. Его посадка запланирована на 6 марта в районе южного полюса Луны. Уже сейчас были опубликованы снимки, переданные с борта аппарата, демонстрирующие вид из космоса.

После успешного приземления Athena компания Nokia активирует свою систему Lunar Surface Communications System. Как только связь будет установлена, в работу вступит 4G/LTE-сеть. Основу сети составит компактный коммуникационный модуль "Network-in-a-Box" (NIB), интегрированный в посадочный аппарат. Этот автономный узел обеспечит стабильный канал связи, необходимый для работы в лунных условиях.