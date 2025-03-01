На данном этапе это не вопрос ближайшего будущего.

Перспектива того, что человекоподобные роботы начнут создавать себе подобных, кажется сюжетом научной фантастики. Однако техасская компания сделала шаг в этом направлении, заключив соглашение, которое в перспективе может привести к именно такому сценарию. Как и следовало ожидать, это вызвало опасения насчет сокращения рабочих мест, но разработчики уверяют: их машины лишь освободят людей для более творческих и интеллектуально насыщенных задач.





Производитель роботов Apptronik объявил о пилотном партнерстве с американской компанией Jabil. Последняя не только оказывает услуги в сфере поставок для OEM-производителей, но также занимается проектированием, разработкой и выпуском электронных систем и печатных плат.

В Jabil отмечают, что среди их клиентов уже есть компании, работающие над автоматизацией складов и созданием роботизированных систем. В рамках соглашения Jabil предоставит производственную площадку, где будет проводиться тестирование человекоподобных роботов Apptronik Apollo в условиях, максимально приближенных к реальности. Если испытания пройдут успешно, это станет шагом к их масштабному выпуску.

Apollo – это роботы ростом 172 см, весом 72 кг, способные переносить до 25 кг груза. Один аккумулятор обеспечивает им до четырех часов работы. В ходе пилотной программы они будут выполнять рутинные задачи: инспекцию, сортировку, комплектацию заказов, доставку деталей к сборочным линиям, установку крепежных элементов и выполнение простых сборочных операций.

Jabil также согласилась запустить производство этих роботов на своих мощностях. Если испытания пройдут успешно, Apollo в будущем смогут участвовать в создании себе подобных.

Идея машин, без устали производящих еще больше машин, звучит тревожно. Однако в Apptronik утверждают, что этот этап – вопрос не ближайшего будущего.

Разработчики подобных систем традиционно заверяют, что их технологии не заменяют рабочих, а лишь берут на себя рутинные и однообразные процессы, высвобождая время сотрудников для более сложных задач. Apptronik придерживается той же риторики, заявляя, что роботы позволят людям сосредоточиться на том, что машинам пока не под силу. В пресс-релизе компания даже упомянула, что те, чья работа будет автоматизирована, смогут заняться творческими, требующими размышлений проектами – например, обновлением резюме.