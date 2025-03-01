Десятки тысяч новых карт на подходе.

OpenAI выпустила новую версию своего флагманского ИИ – GPT-4.5. Пока доступ к модели открыт только подписчикам Pro, готовым платить $200 в месяц. Глава компании, Сэм Альтман, объяснил в X, что запуск пришлось растянуть из-за нехватки графических процессоров.

Однако уже на следующей неделе OpenAI планирует добавить десятки тысяч новых ускорителей и открыть доступ к модели для пользователей тарифного плана Plus, которые платят $20 в месяц.

По словам Альтмана, в ближайшее время компания получит сотни тысяч дополнительных GPU. Именно дефицит мощностей подталкивает OpenAI к разработке собственных ИИ-чипов в сотрудничестве с Broadcom. Но поскольку создание таких решений займёт годы, пока что компании приходится полагаться на поставки NVIDIA и других производителей.

Впрочем, нехватка ускорителей лишь укрепляет позиции NVIDIA. По данным компании, её новые графические процессоры Blackwell уже раскуплены до октября. А с учётом масштабных планов по строительству дата-центров, "зелёная команда" останется в выигрыше ещё долгие годы. К примеру, OpenAI и Microsoft готовят супермашину за $100 миллиардов, а Илон Маск планирует нарастить мощности своего Colossus в Мемфисе до миллиона GPU.