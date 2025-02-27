Однако, как они будут выглядеть, пока что не ясно.

Во время ежегодного доклада о состоянии департамента шериф Лас-Вегаса Кевин МакМахилл объявил, что подразделение пополнится десятью Tesla Cybertruck, предназначенными для патрулирования и работы спецподразделения SWAT. По данным телеканала WWNY, LVMPD станет первым полицейским ведомством в США, официально использующим эти дорогие электрокары.

Версия Cybertruck с пакетом "Cyberbeast" стартует с отметки в $94 000, но машины, укомплектованные спецоборудованием для полиции и SWAT, легко превысят $115 000. Особенно это касается бронемашины для спецназа – её снабдят усиленной защитой и дополнительными модификациями. Однако, по заверениям МакМахилла, местным налогоплательщикам переживать не о чем – покупку профинансировал неизвестный благодетель.

Как выяснилось, департамент заказал Cybertruck более года назад благодаря щедрому пожертвованию. Имя спонсора официально не раскрывается, но в кулуарах говорят о Бене Хоровице. Сооснователь венчурного фонда Andreessen Horowitz ранее уже финансировал закупку передового оборудования для LVMPD.

После доклада шериф опубликовал снимки новых машин в соцсетях, лаконично подписав их: "Эти штуки чертовски крутые".

По-настоящему впечатляет версия SWAT – песчаный камуфляж и дополнительные элементы превращают её скорее в военный броневик, чем в Cybertruck.

Правда, финальный облик этих машин пока остаётся загадкой. По данным Carscoops, изображения, опубликованные LVMPD, выглядят как отредактированные рендеры модернизированного Cybertruck UP.FIT от Unplugged Performance, представленного в прошлом году. Аналогичным образом "броневик" SWAT, судя по всему, всего лишь концептуальный рендер Cybertruck с военной стилизацией, которому попросту добавили надпись "SWAT" в фотошопе.