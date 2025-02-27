Особенно удивительны результаты температур.

Ранние тесты показывают, что AMD Radeon RX 9070 XT не уступает GeForce RTX 4080 по производительности, но при этом демонстрирует более эффективное тепловыделение, чем карта NVIDIA и, тем более, чем предыдущие модели компании AMD.

В тесте FurMark использовалась карта GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16Gb – заводской разгон уже присутствовал. Итоговый результат составил 20 732 балла (345 FPS).

Важно отметить, что тестирование проводилось на свежих драйверах из Linux Mesa 25.0 – они вышли всего неделю назад и официально добавили поддержку RDNA4. Таким образом, полученные показатели выглядят достоверными. Для сравнения: в аналогичных условиях GeForce RTX 4080 набрала 20 702 балла (344 FPS). Тестовые стенды всё же отличаются, но общая картина очевидна – RX 9070 XT уверенно конкурирует с RTX 4080.

Ранее уже было подтверждено, что RX 9070 XT держится на уровне RTX 4080. На это указывает и другой тест FurMark: при разрешении 4K Radeon RX 9070 XT набрала 7979 очков, а GeForce RTX 4080 – 8030. Показатели температур могут удивить ещё больше, чем производительность.

На графике теста видно, что RX 9070 XT при 100% нагрузке спустя 10 минут нагрелась всего до 55°C. Стоит отметить, что для большинства GPU преодолеть порог в 80°C в этом бенчмарке – дело пары минут.