Тот, кто предложит большую сумму, получит уникальную возможность.

Поклонникам серии The Elder Scrolls предоставили редкую возможность – в рамках благотворительного аукциона Make-A-Wish компания Bethesda предлагает тому, кто предложит наибольшую цену, шанс создать дизайн неигрового персонажа (NPC) для грядущей The Elder Scrolls VI.

В описании аукциона подчеркивается следующее:

"Этот эксклюзивный опыт позволит вам увековечить себя в одной из самых ожидаемых видеоигр всех времен, The Elder Scrolls VI".

В рамках инициативы победитель сможет сотрудничать с командой разработчиков, чтобы создать своего индивидуального NPC, обеспечив его присутствие во вселенной игры.

Первоначально игра, напомним, была анонсирована на выставке E3 2018 кратким тизером. The Elder Scrolls VI была подтверждена как находящаяся на стадии предпроизводства в Bethesda Game Studios. С тех пор проект оставался окутанным тайной. Игровой директор Bethesda Тодд Говард подтвердил, что The Elder Scrolls VI будет иметь приоритет перед началом разработки Fallout 5.

Ожидается, что тайтл выйдет не раньше 2027 года, а, вероятнее всего, даже в 2028 году.