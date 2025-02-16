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Kachka
Человек, потерявший на свалке 8000 биткоинов, предлагает купить её
Сделка вряд ли закончится для него успехом.

Уже несколько лет подряд житель Ньюпорта, по ужасно несчастливому случаю потерявший 8000 биткоинов (780 млн долларов) пытается вернуть себе своё состояние. История началась более десяти лет назад, когда его сожитель случайно выбросил пакет, в котором находился жесткий диск с единственным ключом от огромного количества криптовалюты.

Когда Джеймс Хоуэллс заметил пропажу, он начал принимать все возможные усилия по раскопкам местной свалки, куда доставили диск, однако власти города категорически против любых действий по восстановлению BTC. В последнем отчаянном предложении Хоуэллс утверждает, что не против выкупить у властей всю свалку и медленно слой за слоем раскапывать её, не нарушая при этом экологический фон города. В интервью The New York Times Хоуэллс рассказал, что если ему продадут территорию, он сможет найти диск благодаря последним ИИ-технологиям.

Власти Ньюпорта вряд ли одобрят сделку, учитывая что они уже несколько раз отказывали юристам в других предложениях.

В отдельном заявлении Хоуэллс обещает переработать весь мусор свалки и превратить её в красивое общественно место вроде скульптурного парка.

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc
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