Утверждается, что железо попросту не позволяет установить в карту 32Gb памяти, как бы этого не хотелось геймерам.

После релиза флагманской видеокарты от NVIDIA RTX 5090 встал вопрос о том, сможет ли AMD предоставить что-то похожее по мощности в противовес. Незадолго до анонса чипов стали появляться слухи, намекающие, что AMD в этом поколении решила отказаться от премиального сегмента чипов в пользу средне-бюджетного диапазона. Новая стратегия заключается в привлечении большего количества пользователей за счет относительно скромных ценников.

Это поставил под сомнение пользователь Chiphell, рассказавший о возможной версии RX 9070 XT с 32Gb видеопамяти, что сразу опроверг главный архитектор игрового направления AMD Фрэнк Азор. Утверждается, что железо попросту не позволяет установить в карту 32Gb памяти, как бы этого не хотелось геймерам.

Таким образом топовая видеокарта поколения RDNA4 RX 9070 XT выйдет с 16Gb GDDR6. Уже известно, что полноценный анонс со всеми спецификациями и объявлением стоимости устройства состоится 28 февраля. Вероятно, учитывая, что AMD никогда не выпускала карт с 32Gb памяти, в этом поколении таковых не последует. Следовательно, более мощных версий RX 9070 XT также можно не ждать.