Карта в это же время нагревалась до 90°C.

Недавно известный технический энтузиаст Der8auer провел любопытный эксперимент с участием новой видеокарты RTX 5090 и её разъема питания 12VHPWR, показав, что случаи оплавления могут происходить не только из-за ошибок пользователей или неправильно вставленных контактов.

Немногим ранее стало известно, что некоторые флагманские карты NVIDIA сгорают со сторонними коннекторами. Основная версия предполагала, что причина проблемы кроется в неправильном подключении кабеля или использовании сторонних комплектующих. Однако, возможно, ситуация не так однозначна.

Очередной пострадавший пользователь смог связаться с Der8auer, который оказался неподалеку и получил на проверку видеокарту RTX 5090 Founders Edition, оригинальный блок питания ASUS и кабель 12VHPWR. В ходе тестирования он заменил поврежденный кабель на Corsair 12VHPWR и провел стресс-тест в Furmark.

Спустя всего пять минут началось нечто тревожное. Тепловизор зафиксировал резкий нагрев соединений – на стороне блока питания температура достигла 150°C, а на стороне видеокарты – 90°C. При этом кабели были вставлены корректно, что исключает человеческий фактор.

Ключевая проблема оказалась в неравномерном распределении нагрузки питания. Два провода внутри 12-контактного разъема испытывали колоссальную перегрузку: они рассчитаны на 8 Ампер, но в тесте пропускали по 20 Ампер каждый, что приводило к перегреву и повреждению.