Карты стоят до 70% дороже рекомендованной цены.

Рынок видеокарт снова стал жертвой агрессивного повышения цен – на этот раз не со стороны перекупщиков, а со стороны партнеров NVIDIA по производству плат. В условиях дефицита поставок такие производители, как ASUS и MSI, выставляют непомерно высокие цены на RTX 5090 и RTX 5080, официально превышая и без того заоблачную линию MSRP.

Исторически сложилось так, что завышенные цены на GPU были уделом сторонних реселлеров, которые извлекали выгоду из ограниченных запасов и высокого спроса. Однако сейчас тенденция изменилась: сами поставщики стали использовать подобную практику, заставляя геймеров платить значительно больше, чем ожидалось. Хотя динамика рынка часто диктует ценовые стратегии, масштабы такого повышения цен граничат с эксплуатацией.

Всего несколько дней назад ритейлеры без лишнего шума подняли цены на GPU, но мало кто ожидал такого официального повышения. Взглянув на сайт ASUS, можно увидеть суровую реальность: среди множества моделей RTX 5090 и 5080 только одна карта – PRIME GeForce RTX 5080, осталась на уровне MSRP в 999 долларов.

Худшим "нарушителем" является компания ASUS, у которой цены на RTX 5080 уже взлетели до небес. ROG Astral RTX 5080 OC теперь продается за 1649 долларов. Однако ситуация с RTX 5090 еще более тревожная. Та же самая версия ROG Astral стоит 3079 долларов.

Те, кто ищет более доступную RTX 5090 от ASUS, не найдут утешения. TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Еdition, самый недорогой вариант, предлагается за 2749 долларов (наценка в 37,5% по сравнению с Founders Edition). В то же время ROG Astral RTX 5090 OC подорожала на 53%, а ROG Astral LC RTX 5090 возглавляет список с поразительным 70%-м скачком цены, достигнув запредельных 3409 долларов.

У MSI дела обстоят немного лучше, хотя цены по-прежнему далеки от разумных. Самая дешевая модель MSI RTX 5080, Ventus 3X, стоит 1139 долларов, а high-end RTX 5080 16G Suprim Liquid SOC достигает 1499 долларов.

Что касается RTX 5090, то линейка MSI начинается от 2379 долларов за Ventus 3X и достигает 2789 долларов за Suprim Liquid SOC. Эти цифры отражают 50% повышение цен на некоторые модели RTX 5080 и до 39,5% на RTX 5090.